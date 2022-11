Man rijdt zonder rijbewijs, auto vliegt in brand na achtervolging

Een 23-jarige man uit Etten-Leur raakte donderdagnacht gewond bij een politieachtervolging door Breda. De bestuurder negeerde rond twee uur een stopteken dat hij kreeg van de agenten, die reden in een onopvallende politieauto. Hij ging ervandoor. Op de Rithsestraat crashte de bestuurder en vloog de auto in brand. Volgens de politie stapt deze man geregeld dronken en zonder rijbewijs achter het stuur.

Een agent surveilleerde die nacht in een onopvallende auto. Op de Ginnekenmarkt zag hij een auto staan die hij herkende, omdat daar regelmatig een man in rijdt van wie het rijbewijs is afgenomen. De man zit ook regelmatig dronken achter het stuur. De auto besloot nog even af te wachten om te zien of het ook diezelfde man is die achter het stuur stapt.

Toen de auto wegreed, besloot de agent er achteraan te gaan en de bestuurder een stopteken te geven. De bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor, waarna de achtervolging startte. "Het gaat met zeer hoge snelheden door de stad. De politieauto kon hem maar net bijhouden", meldt de politie.

Bijrijder stapte uit

Tijdens de achtervolging stopte de automobilist nog even om een bijrijder te laten uitstappen. Agenten hebben deze bijrijder even aangesproken, maar deze is volgens de politie geen verdachte.

Op de Rithsestraat ging het mis. De bestuurder nam de bocht met te hoge snelheid, waardoor hij tegen een hek en boom aanreed. De agent maakte een noodstop en zag, eenmaal bij de auto, dat de bestuurder inderdaad de man was die hij verwacht had. Op datzelfde moment vloog de auto in de brand. De brandweer werd ingeschakeld om de brandende auto te blussen. Het autowrak is meegenomen voor nader onderzoek.

Ziekenhuis

De bestuurder is aangehouden en nagekeken door hulpverleners. Hij raakte gewond aan zijn rug en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De man wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs, het negeren van een stopteken, gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Hij weigerde ook mee te werken aan een blaastest. Na verhoor is de verdachte diezelfde nacht weer vrijgelaten.

Schade groot

Op de plek waar de achtervolging eindigde, is de schade vrijdagochtend nog altijd groot. Een hekwerk is zwaar beschadigd en de grond en enkele bomen zijn zwartgeblakerd. “Het was een hoop herrie", vertelt een buurtbewoner. "Ik ben maar binnengebleven omdat ik hoorde dat die bijrijder was uitgestapt.”

Volgens de buurtbewoners is het beboste stuk grond van iemand uit Etten-Leur, die daar recreëert. Het wordt niet bewoond.

Ook achtervolging in Eindhoven

De politie achtervolgde donderdagavond een automobilist in Eindhoven. De bestuurder van de achtervolgde wagen knalde in zijn vlucht tegen een huis.

