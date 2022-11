112-nieuws: tot half zes geen treinen door botsing • auto botst tegen gevel

12.58

Een automobilist is vrijdagmiddag met zijn auto tegen de gevel van een huis gebotst in Goirle. Dat gebeurde in de Molenstraat in Goirle. De bestuurder reed in de bocht rechtdoor en schampte toen eerst een ander huis. Daarna reed de man naar de andere kant van de weg en botste hij met zijn auto tegen de gevel van een huis.

In de gevel zitten flinke scheuren. De politie, brandweer en gemeente kijken of er sprake is van instortingsgevaar. De bewoners waren niet thuis toen de auto tegen de gevel reed.

De bestuurder is een oudere man. Hij is lichtgewond geraakt en is volgens een 112-correspondent naar huis gebracht door de politie.