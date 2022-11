Georgina en Quinten verloren 3 vrienden: 'Ik weet alles nog van die nacht'

Ineens waren ze hun beste vrienden kwijt. Georgina Stuiver en Quinten Isenia uit Eindhoven hebben soms nog steeds moeite om te geloven dat Levi, Anthony en Elvis er niet meer zijn. Een jaar geleden kwamen de drie jongens, variërend in de leeftijd van 15 tot 16 jaar oud, om het leven bij een vreselijk ongeluk op de Helmondse Heeklaan. "We kregen het telefoontje", zegt Quinten. "En we dachten dat het een stomme grap was."

Kattenkwaad uithalen op het voetbalveld in Eindhoven. Elkaar een beetje klieren. Maar ook: altijd klaarstaan voor elkaar. En samen leuke dingen doen. De vriendengroep van Georgina en Quinten is hecht. Maar sinds het ongeluk is het anders. "Levi en Anthony waren toch wel de sfeermakers", zegt Quinten. Samen opgroeien. En veel voetballen. Georgina kan goed met de bal overweg en ziet een toekomst als profvoetbalster. "Levi verloor van mij en dan werd hij zo boos", lacht ze. "Er werd dan echt een paar dagen niet met me gepraat."

"Je bent je vriend kwijt met wie je bent opgegroeid."

Er is een monument opgericht voor de omgekomen jongens, naast het voetbalveld waar ze zo vaak kwamen. Quinten en Georgina komen er nog regelmatig. Het is een blijvende herinnering aan Levi, Anthony en Elvis. Maandag is er een herdenking voor de jongens. "Je bent je vriend kwijt met wie je bent opgegroeid. Het is een enorm gemis. Ik denk er echt elke seconde aan", zegt Georgina. "Soms denk je dat ze er gewoon nog zijn. Dat ze niet zijn overleden." Quinten mist de kleine dagelijkse dingen die hij kon doen met Levi en Anthony. Samen naar de sportschool. Of naar de sishalounge. "Maar Levi pofte niet", zegt Quinten grijnzend. "Hij was heel veel met zijn sport bezig. Elke ochtend hardlopen. Dan wilden we samen iets gaan doen, maar dan moest hij weer trainen. Altijd maar trainen en trainen."

"Ik weet alles nog van die nacht. Elk moment."

De week na het ongeluk zou Levi zijn eerste bokswedstrijd hebben. "Hij was een heel harde werker", zegt Georgina. "Met het boksen. Maar ook op school. En met de viskraam. Vroeger fietsten we altijd naar de markt om daar iets te eten. En dan gingen we weer voetballen. Zo zijn we opgegroeid." Levi wilde de viskraam van zijn ouders overnemen. Hij liet er een mogelijke profcarrière als voetballer voor schieten. De nacht van het ongeluk staat Quinten nog helder voor de geest. "Ik weet alles nog van die nacht. Elk moment. Ik zat bij vrienden en toen werd er gebeld. We dachten eerst dat het een stomme grap was. Je gelooft niet dat het serieus is. We hebben gewoon opgehangen. Maar toen werden we weer gebeld, begonnen we toch te twijfelen. Op internet zagen we dat het echt gebeurd was."

"Ik dacht bij mezelf: Hoe. Hoe? Waarom? Wat? Alles."