Toke (84) hoorde enorme klap op het spoor: 'Hij nam de bocht te krap'

Toke Geraeds (84) rende donderdagmorgen haar huis uit. Weer een aanrijding op de overgang vlakbij haar huis aan de Spoorstraat in Prinsenbeek. “Die man was gelukkig al uit de auto. Anders was hij dood geweest.”

Die man was vlakbij het spoor aan het verbouwen en was even wat gaan halen, vertelt Ralph Tilmann, uitvoerder van de bouw, waar de man werkt. “Toen hij over het spoor wilde rijden, bleef hij steken, omdat hij de bocht te kort nam”, weet Tillmann.

“Ik schrok enorm van wat er was gebeurd. Ik heb hem hier vanmorgen afgezet en dan krijg je later een fotootje van dat ongeluk. Je gaat maar van het beste uit en dat is gelukkig gebeurd. Hij wordt nu door de politie verhoord.“

Heel harde klap

“Ik hoorde een klap”, vertelt Toke. “Een heel harde klap. Want als ik ‘m in huis hoor, dan is ie hard, hoor. Verschrikkelijk. Ik was bang dat er nog mensen in zouden zitten, maar de bestuurder was er al uit. Het was een man die aan het werk was aan de overkant, waar vroeger een café is geweest.”

Ze Prinsenbeekse vervolgt: “Hij kon de bocht niet nemen met z’n aanhanger. Als hij er niet uit had kunnen komen, was hij dood geweest. Een vrouw heeft hem meegenomen. Anders had ik dat gedaan. Hij stond helemaal te bibberen.”

LEES OOK:

Auto komt vast te zitten op overgang en wordt geramd door trein