Auto ramt huis van Eindhovens gezin: 'We dachten eerst aan een overval'

1/2 De schade aan het huis is groot. (Foto: Foto: Raymond Merkx)

Amit More uit Eindhoven werd donderdagavond plotseling uit zijn slaap opgeschikt door een enorme knal toen een auto met flinke snelheid tegen de gevel van zijn huis botste. Dat gebeurde toen de bestuurder van de Volvo tijdens een achtervolging aan de politie probeerde te ontkomen.

De paniek was groot bij Amit en zijn gezin. "We dachten eerst dat iemand met geweld binnen probeerde te komen en ons wilde overvallen", blikt hij terug.

De Eindhovenaar komt oorspronkelijk uit India en kwam niet zo lang geleden voor zijn werk naar Nederland, samen met zijn vrouw en 8-jarig zoontje. Ze wonen nog maar twee maanden in de woning aan de Bisschopsmolen. "Ik had nooit verwacht dat hier zoiets zou gebeuren. Gelukkig is er niemand gewond geraakt."