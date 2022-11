Deze artiesten werden groot dankzij Vader Abraham

Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is niet alleen groot geworden door zijn hits als 'Het Kleine Café aan de Haven', ''t Smurfenlied' en 'Bedankt lieve ouders'. De Bredanaar was ook dé man achter het succes van talloze artiesten. Hij overleed afgelopen dinsdag op 87-jarige leeftijd.

Corry Konings

Liedjes schreef en produceerde Kartner aan de lopende band, maar de definitieve doorbraak kwam toen hij in 1970 voor Corry Konings & De Rekels het lied 'Huilen is voor jou te laat' maakte. Het nummer stond maar liefst 41 weken in de Top 40. Hierna was de naam van Konings als de vrouwelijke vertolkster van het Nederlandse levenslied gevestigd.

Ben Cramer

Ben Cramer dankt zijn grootste hit 'De Clown' aan de Bredase liedjesschrijver. Het origineel komt van de Franse zanger Pascal Dane, Kartner maakte van de chanson een Nederlandstalige versie. Vier jaar geleden sloegen Cramer en zanger Jacques Herb de handen ineen en namen ze samen een nummer op als eerbetoon aan Pierre Kartner. In het lied 'Wij zijn de mannen' zit een knipoog naar de hits 'De Clown' en 'Manuela'. Kartner was erg enthousiast over het nummer van 'zijn zonen'. "Dit kan wel wel eens iets groots worden", zei hij destijds.

Hanny

Ook zangeres Hanny had goud in handen met een nummer dat Pierre Kartner voor haar schreef. 'Maar vanavond heb ik hoofdpijn' bleek een schot in de roos en belandde in de top 3 van de hitlijsten. Later volgden 'Mijn kijkdoos' en 'Sex, mannen en geld'. Aan de jarenlange samenwerking kwam in 1993 een eind omdat Hanny niet langer dubbelzinnige liedjes wil zingen.

Jacques Herb

Het was Kartner die Jacques Herb in de jaren '70 ontdekte tijdens een talentenjacht. Hij vertaalde het nummer 'Manuela' uit het Duits, waarna de Rotterdamse zanger achter de microfoon kroop. Het lied bereikte in de zomer van 1971 de hoogste notering en stond drie weken lang op één, en ook nog vijf weken op nummer twee. Er werden meer dan 250.000 exemplaren van verkocht. Herb brengt 'Manuela' ruim vijftig jaar later nog altijd met trots ten gehore.

Patricia Paay

Het eerste muzikale succes van Pierre Kartner stamt uit 1967, als schrijver van het liedje 'Je bent niet hip' voor Patricia Paay. De zangeres was toen 17 jaar. Het nummer is een cover van 'Ein neues Spiel, ein neues Glück'. Vijftien jaar later, in 1982, bracht Paay de single opnieuw uit.

Mieke

Belgisch succes was er ook. Samen met zangeres Mieke nam Kartner in 1973 het 'duet 'Wat een prachtige dag' op, een vertaling van 'What a wonderful world' van Louis Armstrong. Een jaar later had ze een hit te pakken met 'Een kind zonder moeder', dat uit Kartners pen kwam. Zowel in Vlaanderen als in Nederland was het nummer populair. Daarna volgden meer hits, waaronder 'Het leger van werkelozen' waarin ze opnieuw samen met Kartner zong.