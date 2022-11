Auto rijdt de tuin van Liesbeth binnen: 'Bestuurder deed het niet expres'

Een automobilist botste vrijdagmiddag tegen een huis aan de Molenstraat in Goirle. De auto reed daarbij dwars door de voortuin van het huis ernaast. Ondanks flinke schade aan haar tuin, leeft buurvrouw Liesbeth van den Bogaert (69) vooral mee met de bestuurder. "Heel sneu voor zo'n man op leeftijd. Die doet dat niet expres."

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De bestuurder reed in de bocht rechtdoor en schampte toen eerst een ander huis in de straat. Daarna reed de man naar de andere kant van de weg en botste hij met zijn auto tegen de zijkant van het huis. De bewoonster was op dat moment niet thuis. "Daar woont een vrouw van dik in de tachtig. Ze is wel flink geschrokken", weet buurvrouw Liesbeth.

Flinke scheuren

De bestuurder is lichtgewond geraakt en is volgens een 112-correspondent naar huis gebracht door de politie. Verder raakte zover bekend niemand gewond. In de gevel van het huis zitten flinke scheuren.

Het voertuig stond enkele uren later nog altijd in de voortuin van Liesbeth, die ietwat gedesoriënteerd om zich heen stond te kijken. De struiken hebben plaatsgemaakt voor bandensporen, de houten constructie voor de boom is kapot.

Liesbeth was op zolder, toen ze een enorme knal hoorde. "De auto rookte enorm. Ik was bang voor brand." Doordat haar voortuin geblokkeerd was door de auto, rende Liesbeth via de achterkant van het huis naar buiten. Een omstander had de ambulance al gebeld. "Die man had geen idee wat er gebeurd was. De auto ging steeds harder rijden", zo herhaalt Liesbeth de woorden van de bestuurder.

'Enige stukje zelfstandigheid'

"Buurtbewoners hebben maar een stoeltje gepakt voor de man, zodat hij even rustig kon zitten", weet Liesbeth. "Het is allemaal maar materiële schade", zo relativeert ze. "Ik vind het zo zielig voor die man en zijn autootje. Waarschijnlijk is dat zijn enige stukje zelfstandigheid. En dat is hij misschien straks ook kwijt."

Na het voorval belde Liesbeth meteen haar man op. "Hij geloofde me eerst niet. 'Jij weer', zei hij", zo doet Liesbeth haar man na. Deze middag staat voor Liesbeth dan ook in het teken van opruimen. "Ik koop wel weer nieuwe planten, hoor. De kinderen komen me vast helpen", zegt ze nuchter.

Volgens verschillende buurtbewoners zou de man ook al een aanrijding hebben gehad bij de Albert Heijn in het dorp. Hij zou al met schade de straat zijn ingereden. Het voertuig is inmiddels afgevoerd.