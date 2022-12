Cas Pikaar leeft zijn jongensdroom als sterrenchef én jonge vader

Cas Pikaar uit Hilvarenbeek heeft een ongelooflijk jaar achter de rug. Hij is pas 26, heeft een eigen restaurant, ontving eind mei een Michelinster en werd ook nog voor de tweede keer vader. "Maar ik blijf gewoon Cas hoor en wil gewoon lekker blijven koken en mijn gasten verwennen."

Dat Cas als chefkok goed bezig was, bleek al toen hij in 2020 hij door Michelin uitgeroepen werd tot Young Chef of the Year. Hij werkte toen bij restaurant Doyy in Eindhoven, maar dat ging lange tijd dicht tijdens de coronacrisis. Dit gaf Cas de mogelijkheid om na te denken over zijn toekomst en ambities.

Midden in de coronacrisis in 2021 opende hij samen met vrouw Kelly restaurant Pikaar in hartje Hilvarenbeek. Dat 2022 zo bijzonder zou worden had Cas nooit gedacht. "Ik had je voor gek verklaard als je mij twee jaar terug had gezegd dat ik een eigen zaak, een Michelinster en twee kinderen zou hebben."

De jonge chefkok moet toegeven dat hij het allemaal niet goed beseft. "We leven nog een beetje in een roes en hebben nog niet echt de tijd gehad het te laten landen." Dat is ook niet heel gek want het stel werd oktober vorig jaar ouders van een dochtertje en september dit jaar volgde een zoontje.