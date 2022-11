Corry roemt Vader Abraham als de 'godfather van het Nederlandstalige lied'

"Wanneer ik Pierre voor het laatst heb gesproken", vraagt Corry Konings zichzelf af. "Dat was op zijn 86e verjaardag. Ik stuurde hem op zijn verjaardag een appje waarin ik hem feliciteerde met zijn 68e verjaardag. Toen belde hij meteen terug dat hij iets ouder was, maar wel fijn vond dat ik hem jonger had ingeschat. We hebben samen hartelijk gelachen om die vergissing", zegt de zangeres van het levenslied.

Aan het begin van de middag hoorde Corry van een kennis het nieuws. "Of ik het al had gehoord? Hij vertelde over het overlijden van Pierre. Daar werd ik wel even stil van. Ik had het niet verwacht. Vrijdag is hij in stilte begraven. Het is de keuze van de familie en dat moeten we respecteren. Hij hield van zijn publiek en heeft er hard voor moeten knokken. Ik denk dat hij heeft gedacht: 'Ik hoef al die poespas niet aan mijn graf'." Pierre Kartner overleed afgelopen dinsdag op 87-jarige leeftijd. "Een groot verlies voor de Nederlandstalige muziek", zo beschrijft Corry de man die aan de wieg stond van haar carrière, zo'n 54 jaar geleden. De liedjesschrijver en zanger schreef vele hits voor Nederlandse en buitenlandse artiesten.

"Pierre schudde de nummers uit zijn mouw."

"Ik heb altijd fijn met Pierre samengewerkt. Hij schudde de nummers uit zijn mouw", vertelt Corry over zijn productiviteit. Een van die nummers was Corry's grootste hit: 'Huilen is voor jou te laat'. De gedachten van Corry gaan meer dan vijftig jaar terug in de tijd. Platenhandelaar Ries Brouwer liet Pierre een cassettebandje horen met een nummer van de Rekels, waar Corry deel van uitmaakte. Nou laat haar maar komen, had Pierre gezegd. "Toen ben ik een paar keer bij hem geweest. Ik was een bleu meisje en nog kapster. Ik heb in die periode ook een paar keer de haren van Annie, de vrouw van Pierre, gekapt. Annie vroeg aan Pierre om een nummer voor mij te schrijven. 'Dat heeft ze wel verdiend'."

"Ik heb alles aan Pierre te danken."