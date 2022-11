Ontvoeringszaak Gino en Rien: 'Ik probeer het achter me te laten'

De twee mannen die eind 2015 in Breda werden ontvoerd, zaten dagenlang opgesloten in een krappe en donkere aanhanger. In een ruimte van twee bij anderhalve meter waren Gino en Rien vastgebonden aan handen en voeten. Ze kregen nauwelijks eten en drinken en mochten niet naar de wc. Hoe ze konden ontsnappen, is nog steeds een raadsel. Dat werd maandag duidelijk op het proces over de geruchtmakende ontvoering en gijzeling, bijna zeven jaar geleden in Breda en Ulicoten. De officier van justitie wil dat de verdachten 40 maanden de cel in gaan voor ontvoering en gijzeling.

Gino uit Sprundel en Rien uit het Zeeuwse Schoondijke waren kort na kerstmis 2015 in een autobedrijf aan de Aardenhoek in Breda. Gino was tijdens de ontvoering 18 jaar oud. Rien 43. Ze zijn achterneven.

Plots kwam een (gestolen) busje het terrein op rijden met een blauw zwaailicht op het dak. Er sprongen vier mannen uit, twee in politiejack. Ze riepen 'politie' en taserden slachtoffer Rien. Zwaaiend met een vuurwapen dwongen ze Gino en Rien in te stappen. Toen ze wegreden kwam de garagehouder net in zijn auto aan. Die zag hoe zijn kleinzoon en neef af werden gevoerd. Hij sloeg alarm en er volgde een opsporingsbericht van de politie in de media.

Aanhanger

Vier dagen hielden de daders het tweetal vast in een aanhanger in een loods in Ulicoten. "Ze hebben nauwelijks eten en drinken gehad. Een flesje water moesten ze samen delen. Ieder een boterham met kaas", las de rechtbankvoorzitter maandag voor uit het dossier. "Ze moesten hun ontlasting gewoon maar laten lopen", zei de officier van justitie.

In het begin van de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2016 kon Gino, naar eigen zeggen, de tie wraps doorbijten en de deuren opentrappen. Bij buren die het nieuwe jaar aan het vieren waren, sloegen ze alarm. "Vervuild, stinkend naar urine en in shock", vertelde de officier van justitie. Die sluit het niet uit dat de mannen zijn vrijgelaten na het betalen van losgeld. Hij noemde het bedrag van 90.000 euro tijdens het proces. Dat er is betaald, wordt ontkend door de garagehouder.

Dameshemd

De politie kon drie verdachten opsporen. De mobieltjes van Gino en Rien waren na de ontvoering in een dameshemd gewikkeld en gedumpt in een afvalbak in Breda. Op die gsm's zat dna van Khalid C. (43) en Achmed T. (43) uit Breda

C. had daar wel een verklaring voor. Hij was vier keer in de loods in Ulicoten geweest om vuurwerk te kopen. "Siervuurwerk, van die vuurpijlen allemaal." De politie vond meer bewijs tegen C. Op de dag van de ontvoering belde iemand voor een afspraak in het autobedrijf. Dat nummer was van C., denkt de politie. Alleen C. was op komen dagen in de rechtszaal. Hij ontkent. "Ik vind het heel erg voor die jongens, wat er is gebeurd daar."

DNA

Het dna van verdachte Achmed T. zat op een muts die Gino droeg, op vier handschoenen die achter de loods lagen, een kaasverpakking en een rol tape. T. ontkent in een brief aan de rechtbank alle betrokkenheid. De derde verdachte is Alex B. (57). Getuigen kwamen hem tegen in de loods en zijn dna zat op een sigarettenpeuk die in de loods lag. Ook B. bleef weg uit de rechtszaal.

Er was nog een vierde man betrokken maar er was te weinig bewijs tegen hem. In totaal kwamen in deze zaak 12 mogelijke verdachten in beeld. Waar de ontvoering over ging, is nooit duidelijk geworden. De officier van justitie suggereerde dat de daders 'een groot geldbedrag wilden incasseren' maar zeker weten doet hij dat niet.

'Vergeten'

Slachtoffer Gino zat achterin de zaal tijdens het proces. Hij wilde eigenlijk wegblijven uit de rechtszaal. Hij vertelde dat hij er nog steeds last van heeft. "Mensen die niet met je willen omgaan, slecht slapen, zweetaanvallen. Ik word elke dag benadeeld door wat er is gebeurd. Ik probeer iets te vergeten. Ik probeer het achter me te laten. Ik denk niet dat het ooit weg kan gaan."

Gino vertelde over dertig sollicitaties die allemaal mislukten. Hij denkt dat werkgevers er steeds achter kwamen wie hij is.

Het proces is deze maandag begonnen. Dinsdag volgen de pleidooien. 12 december staat de uitspraak gepland.