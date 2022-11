Wooncrisis wordt niet opgelost door politiek, denken de meeste Brabanders

Een meerderheid van de Brabanders heeft maar (heel) weinig vertrouwen in de politiek als het gaat om het oplossen van de woonproblemen. Over mogelijke oplossingen hebben ze wel een eenduidige mening, zo blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Zo is er weinig animo voor nieuwe woningen in het buitengebied.

Newcom ondervroeg 947 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie over de wooncrisis. Het vertrouwen in de overheid is laag, zo blijkt.

Vooral ouderen

Twee op de drie van de ondervraagde Brabanders geeft aan weinig, of zelfs heel weinig vertrouwen te hebben in de politiek als het gaat om het oplossen van de woonproblemen. Maar 13 procent heeft hier wel vertrouwen in, de rest heeft geen mening.

Kijkend naar de leeftijd van de ondervraagden valt op dat vooral mensen van boven de 50 weinig vertrouwen hebben. De groep die wel vertrouwen heeft in de politiek is een stuk jonger. Opvallend: in de steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch is het vertrouwen iets groter dan elders in de provincie.

Tiny houses

Maar hoe zouden de Brabanders zelf de problemen dan oplossen? Daarover zijn de ondervraagden duidelijk. Voor 8 van de 10 Brabanders ligt de oplossing voor de woonproblemen in het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot woningen. Daarnaast wordt bouwen aan de rand van gemeenten en investeren in alternatieve woonvormen (tiny houses, flexwoningen) genoemd.

Aanzienlijk minder animo is er voor bouwen in het groene buitengebied. Iets meer dan een derde van de Brabanders ziet dat als mogelijkheid. Dit aantal is wel wat hoger onder inwoners van Zuidoost-Brabant, daar ziet 40 procent bouwen in het groen wel zitten.

