Jongen met mes bedreigd en beroofd tijdens Elfde van de Elfde in Oeteldonk

Een jongen van zeventien is vrijdag beroofd, nadat hij in Den Bosch de Elfde van de Elfde had gevierd. Op de Sint-Janssingel werd hij aangesproken door een groep jongens, van wie er een hem bedreigde met een mes. Het slachtoffer koos eieren voor zijn geld en gaf de spullen af die hij bij zich had.

Wat zijn belagers hebben buitgemaakt, is niet bekend. De beroving gebeurde tussen half negen en negen uur vrijdagavond in Oeteldonk. De politie vraagt getuigen zich te melden. De jongen had die avond het carnavalsgedruis voor gezien gehouden en liep naar het Bolwerk op de Sint-Janssingel waar hij eerder die dag zijn fiets had neergezet. Toen hij een groep jongens voorbijliep, werd hij door een aantal van hen aangesproken. Ze waren uit op zijn bezittingen. Bedreigd met mes

De jongen trok zich daar niets van aan en liep door. Twee jongens hielden hem vervolgens tegen. Een van hen liet een steekwapen zien en vroeg hem op een dringende manier nogmaals om zijn spullen af te geven. De jongen besefte toen dat het menens was. De twee overvallers gingen er met de buit vandoor. De jongen met het mes stapte op een gele scooter waarna er nog iemand bij hem achterop stapte. De andere jongen reed weg op een scooter met voorop een windscherm. De rest van de groep vluchtte op meerdere fietsen via de Buitenhaven. Signalementen

De bestuurder van de scooter en ook de verdachte met het steekwapen was lang en had opgeschoren donkerblond haar. De jongen die achter op de scooter zat was gezet en kleiner. Alle jongens droegen een trainingspak en donkere hoodies. Opvallend was dat de bestuurder en de passagier van de gele scooter ouder waren (20-30) dan de rest van de jongens (16-18).