Dorp boos omdat middelbare school verdwijnt

Woede en onbegrip dat hun school voor middelbaar onderwijs dicht moet. Op een discussie-avond in Mill probeerden meer dan 200 mensen het bestuur van het Merletcollege te overtuigen dat de school in het dorp niet moet gaan sluiten. Maar het ziet er niet naar uit dat de avond hier iets aan gaat veranderen.

In oktober maakte het Merletcollege, met scholen in Grave, Cuijk, Velp en Mill, bekend dat de locatie in Mill in over een tijd dicht gaat. Er zijn namelijk in de toekomst te weinig leerlingen om de school open te houden.

“Het moest”, zegt rector Iedje Heere. “Het aantal leerlingen gaat halveren. Dan is het moeilijk goed onderwijs te blijven geven.” Het is volgens de school steeds lastiger om alle richtingen van het vmbo goed te kunnen aanbieden. Zo zijn veel techniekopleidingen al verdwenen op het Merletcollege in Mill.