Man probeert zichzelf en zoontje dood te rijden: langer de cel in

Een 37-jarige man die in juni 2017 zichzelf en zijn toen 10-jarige zoon dood probeerde te rijden, moet 5 jaar de cel in. Daarnaast krijgt hij een rijverbod van 10 jaar. Dat heeft de rechter in Den Bosch dinsdag in hoger beroep besloten. Eerder kreeg hij 3 jaar cel en een rijverbod van 4 jaar.

Voor de zaak moeten we terug naar 17 juni 2017. Die dag dwong de man zijn zoontje om de auto in te stappen, nadat hij hem kort daarvoor ook al in zijn gezicht had geslagen. Vervolgens reed de man, die overigens geen rijbewijs had, met hoge snelheid en onder invloed van alcohol over een weg met bomen langs de zijkant.

Tijdens die rit riep de man dat hij zichzelf en zijn zoontje dood zou rijden. De auto schampte eerst een paaltje, een lantaarnpaal en een boom, om vervolgens met 129 kilometer per uur frontaal tegen een andere boom te botsen.

Blijvende verwondingen

Door de klap raakten zowel de vader als de zoon zwaar gewond. De jongen lag zelfs een tijd in coma en werd zeker drie keer geopereerd aan meerdere botbreuken. Nu, ruim vijf jaar later, is hij fysiek en mentaal nog altijd niet volledig hersteld.

In de rechtbank ontkende de man eerder al dat hij het ongeluk met opzet veroorzaakte. “Ik had gedronken en geblowd. Ik schrik van wat er gezegd wordt.”

Scheiding

Zijn zoon verklaarde daarentegen dat hij eerst werd geslagen en vervolgens werd gedwongen om voorin te gaan zitten. Ook zou zijn vader hebben geroepen: "Ik niks, dan mama ook niks". De man lag in scheiding met de moeder van het jongetje.

Volgens de advocaat van de vader is het verhaal van de zoon niet betrouwbaar genoeg. Daar dacht de rechter dus anders over.

