Kleuters leren over mishandeling: 'Niemand mag in jouw onderbroek komen'

'Geen geheimen van grote mensen bewaren.' Het is een van de wijze lessen die kleuters uit de gemeente Goirle leren tijdens de Schildje Experience. Spelenderwijs komen de kinderen erachter dat ze zich nergens voor hoeven te schamen en dat hulp vragen heel belangrijk is. "Als een kindje pijn heeft, ga ik het tegen de juffrouw zeggen."

"Dit plaatje betekent dat er nooit iemand met zijn handen in jouw onderbroek mag komen", zegt een van de workshopleiders terwijl ze een kubus met daarop een afbeelding van ondergoed omhoog houdt. Het moet ervoor zorgen dat kinderen om hulp durven vragen: een speciale bingo, samen met een theatervoorstelling over Schildje de schildpad en het knutselen van een geheimpjesdoos. "Het is een beleving: ze ervaren dat Schildje het thuis niet zo fijn heeft", vertelt Nicky Schijvens. "Het allerbelangrijkste is dat kinderen weten dat Schildje niet schuldig is, dat hij erover mag praten en dat er hulp kan worden geboden."

Een groep van zo'n zestig kleuters luisterde in theater van basisschool De Bongerd aandachtig naar het toneelstuk over Schildje. Wat ze ervan hebben geleerd? "Als een kindje pijn heeft, ga ik het tegen de juffrouw zeggen. Als je de juffrouw het weet, dan gaat ze het goedmaken," reageert de 5-jarige Day vol overtuiging. Haar klasgenootje Floor heeft ook goed opgelet: "Als iemand iets heel stouts doet, dan is dat gewoon niet fijn." De Schildje Experience is een interventie van Fabriek69 en Schildje en is onderdeel van De Week tegen Kindermishandeling. De Hilvarenbeekse Nicky bedacht de Schildje Experience tijdens haar studie Pedagogiek en introduceerde hem vorig jaar in haar woonplaats. "Volgend jaar willen we minstens vierduizend kinderen bereiken." Uiteindelijk hoopt ze de leermethode in heel Nederland uit te rollen. "Het liefst gaan we internationaal."

"Ouders doen het negen van de tien keer niet bewust of opzettelijk. Het taboe moet eraf."