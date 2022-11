School en kinderopvang toch open na ontruiming vanwege chemische lucht

De kinderen van basisschool De Regenboog en kinderopvang Trema in Nieuwendijk zitten dinsdag toch weer gewoon in de klaslokalen. De gebouwen werden maandag ontruimd omdat er een chemische lucht hing. Verwacht werd dat de kinderen ook dinsdag nog thuis moesten blijven, maar het pand is weer veilig.

De oorzaak van de chemische lucht is waarschijnlijk de vloerverwarming geweest. Die is nog niet eerder aan geweest, omdat het nieuwe pand dit schooljaar pas in gebruik is genomen. "De lijm is voor het eerst in aanraking gekomen met de warmte en daardoor is er waarschijnlijk een stof vrijgekomen", legt teamleider Laurens Blokland uit. "Dat gebeurt volgens de aannemer wel vaker. Maar omdat het ventilatiesysteem het hele weekend uit heeft gestaan, is het gaan broeien."

Hij zegt het wel met een slag om de arm, want het RIVM onderzoekt nog wat de exacte oorzaak is geweest. Maandagavond- en nacht hebben er in de school apparaten gestaan om de luchtkwaliteit te meten. "We hebben het gebouw ook de hele nacht geventileerd en vanochtend was de lucht veilig genoeg om te starten."

Bedompte lucht

Twee kinderen en vier personeelsleden van de kinderopvang voelden zich maandagochtend flauw doordat er een bedompte, warme lucht in het pand hing. De brandweer en ambulances kwamen naar de plek toe, maar het was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg werden daarom zowel de opvang als de school ontruimd.

De kinderen en docenten die onwel werden zijn nagekeken, maar er werd niets ernstigs ontdekt. Zij konden vrij snel daarna naar huis.

