5 miljoen voor bouw van flexwoningen in Tilburg, Den Bosch en Loon op Zand

Drie Brabantse gemeenten krijgen samen een financiële injectie van 5 miljoen euro van het Rijk voor de bouw van flexwoningen voor tijdelijke huisvesting. Het gaat om Tilburg, Den Bosch en Loon op Zand.

De gemeente Tilburg krijgt het grootste bedrag: 4,020.000 euro. Daarna volgt Loon op Zand dat 720.000 euro krijgt, en Den Bosch ontvangt 528.000 euro. In totaal wordt 22 miljoen verdeeld over dertien gemeenten in Nederland. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maakte dat dinsdag bekend.

1865 woningen in twee jaar tijd

Het kabinet heeft haast met de bouw van flexwoningen voor onder meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. In totaal moeten er 1865 van die woningen komen in de dertien gemeenten. De eerste huizen moeten in 2023 klaar zijn, de laatste uiterlijk 2024.

De huizen zijn bestemd voor mensen die dringend een dak boven het hoofd nodig hebben. Ze kunnen snel gebouwd worden en worden voor tien tot vijftien jaar neergezet.

Dit jaar moeten er 2500 flexwoningen bij komen op de geplande 5000. De twee jaar erna is het streven op het bouwen van 15.000 stuks per jaar.

LEES OOK: Bouwers flexwoningen klaar voor asielcrisis: ‘We kunnen verdubbelen’