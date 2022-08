Bouwers flexwoningen klaar voor asielcrisis: ‘We kunnen verdubbelen’

Bouwers van flexwoningen in Brabant zeggen klaar te zijn voor de asielcrisis. Vrijdag werd duidelijk dat Brabant per direct nog meer statushouders en vluchtelingen moet opvangen dan nu al het geval is. “We kunnen zeker verdubbelen in productie”, stelt bouwer De Meeuw in Oirschot.

"Heel fors opschalen kan zeker", weet commercieel directeur Joziene van de Linde van De Meeuw. Het bedrijf in Oirschot levert dit jaar zo’n 1500 tot 2000 woningen. “Dat aantal kunnen we zeker verdubbelen.” De afgelopen maanden is de productie al verhoogd.

Vrijdag bleek dat elke veiligheidsregio, dus ook die buiten onze provincie, niet 225 maar 450 vluchtelingen moet gaan huisvesten. In maart besloot het kabinet al dat iedere veiligheidsregio 2000 asielzoekers moet opvangen. Later kwamen daar nog eens 225 asielzoekers bij en dat aantal wordt in dit nieuwe plan verdubbeld. In totaal betekent dit dus dat ook de drie Brabants veiligheidsregio's elk 2450 asielzoekers moeten huisvesten.

Gemeentes gaan vanaf volgende week bekijken hoe ze de huisvesting kunnen verdelen over de provincie. Joziene: “Ik denk dat ze weer gaan bellen. We hadden al intensief contact met gemeenten, de provincie Noord-Brabant en het ministerie.” Volgens de directeur kan de fabriek langer open en ook het aantal huizen per ploeg kan omhoog.

Bouwen sneller dan papierwerk

Het papierwerk is voor de bouwers een grotere hobbel dan het vinden van personeel of inkopen van materiaal. “Huizen bouwen gaat sneller dan een procedure doorlopen”, weet Joziene. “Het gaat nu ongelofelijk stroperig. In Vlaardingen ging de procedure snel, daar stonden de huizen binnen vijf maanden na het eerste gesprek."

Ook bij Barli in Uden herkennen ze dat beeld. Daar werd in april nog een nieuwe fabriek geopend. “We kunnen snel bouwen. De procedures zijn echt het probleem”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf.

Ook hebben flexwoningen nog altijd een imagoprobleem, denken ze bij De Meeuw. “Het gaat niet om containers. Ze voldoen aan dezelfde eisen als normale huizen.” Ook zien ze er hetzelfde uit volgens de directrice. “Als we een quiz zouden doen, zou je ze niet uit elkaar kunnen houden.”

Ook burgemeester Theo Weterings hoopt dat er meer ruimte komt voor flexwoningen: huizen die snel gebouwd kunnen worden. Hij spreekt in de crisis namens de Brabantse gemeenten. “Ik weet dat de bouw van deze huizen in de praktijk vaak veel tijd kost. Nu zou het zo moeten zijn dat hiervoor minder regels nodig zijn”, zo zei hij vrijdag. Het kabinet heeft in juni een taskforce opgericht, maar de regeldruk is nog niet weg.

Chaos

Door de asielcrisis is het al weken chaos in het Groningse Ter Apel. Het gaat er bij het aanmeldcentrum in het dorp zo onmenselijk aan toe dat Artsen zonder Grenzen deze week voor het eerst in ons land medische bijstand moest leveren.