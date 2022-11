Flexwoningen schieten als paddenstoelen uit de grond voor spoedzoekers

Op verschillende plekken in Brabant schieten de projecten als paddenstoelen uit de grond om het woningtekort terug te dringen. Dat gebeurt onder meer met flexwoningen. Deze week kregen de gemeenten Tilburg, Den Bosch en Loon op Zand vijf miljoen van het Rijk als financieel duwtje in de rug. Wat is een flexwoning? In hoeveel tijd wordt een flexwoning gebouwd? Voor wie is een flexwoning bedoeld?

De woningnood is hoog. Ook in Brabant. Tot 2030 is er in Brabant nog een tekort van 120.000 huizen. Naast de reguliere bouwplannen voor 12.000 nieuwe woningen jaarlijks, wil de provincie de komende jaren nog zo'n 3000 flexwoningen bouwen.

In verschillende gemeenten is de strijd tegen de woningnood inmiddels ontvlamd. Zo bouwen woningcorporaties de komende tijd in Tilburg op vijf plekken in de stad honderden flexwoningen. De eerste bewoners kunnen eind 2023 terecht in hun fonkelnieuwe woning.

In Den Bosch bouwt BrabantWonen aan De Fuik 78 verplaatsbare woningen. Ook in het buurtschap Te Veld in Eindhoven is ruimte gemaakt voor in totaal zevenhonderd tijdelijke woningen. De eerste bewoners namen begin dit jaar hun intrek.

Wat is een flexwoning?

Een flexwoning is een verplaatsbare kleine woning. Een woning kan in vier weken worden gebouwd, gevolgd door vier weken voor de afwerking en het plaatsen. De woning wordt duurzaam gebouwd. Een gemiddeld bouwproject duurt zeven jaar. Van idee tot bouw. Met flexwoningen kan een project in twee jaar worden gebouwd. Minister Hugo de Jonge liet weten jaarlijks 15.000 flexwoningen te willen bouwen.

Voor wie is een flexwoning bedoeld?

De woning is bedoeld voor zogeheten spoedzoekers. Zij hebben snel woonruimte nodig door een scheiding, faillissement of komen uit een zorginstelling. Ook statushouders, arbeidsmigranten, expats en studenten komen in aanmerking.

Wie bouwt er flexwoningen in Brabant?

In Brabant zijn verschillende bouwbedrijven die zich bezighouden met flexwoningen. Onder meer de bedrijven Barli (Uden) en De Meeuw (Oirschot) zijn gespecialiseerd in het maken van verplaatsbare woningen. Woningcorporaties zorgen voor de verhuur.

Wat kost een flexwoning?

De prijs voor een verplaatsbare woning bedraagt tussen 10.000 en 15.000 euro. De totale kosten hangen af van de aanleg van gas, water en stroom. Ook de aanleg van bijvoorbeeld een weg kan leiden tot extra kosten voor het project.

Hoeveel jaar mag je in flexwoning wonen?

Officieel woont de bewoner in het verplaatsbare huis op basis van 'permanente tijdelijkheid'. De flexwoningen mogen er maximaal vijftien jaar staan.