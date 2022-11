‘Hoe komt het dat je hetero bent?’, schoolopdracht zorgt voor boze reacties

Een opdracht voor het vak levensbeschouwing heeft voor ophef gezorgd op sociale media. Het gaat om een lijstje met vragen, bedoeld om het gesprek over seksuele geaardheid op gang te brengen. Op social media wordt de opdracht anders geïnterpreteerd. Eén school in Bergen op Zoom voelde zich genoodzaakt de ouders uitleg te geven: “Heel erg vervelend dat dit zo gegaan is.”

'100% brainwashing'

‘Wat een absurde vragen. Zijn er al ouders en leerlingen die klachten hebben ingediend?’, zo luidt een van de reacties op social media. Mensen zijn vooral boos omdat het lijkt alsof leerlingen aangevallen worden op hun heteroseksualiteit.

‘100% brainwashing van jonge kinderen die erg vatbaar zijn voor sterke suggesties van een autoriteit’, noemt iemand het. Ook maken mensen zich zorgen omdat door de vragenlijst pubers niet meer toe zouden durven te geven dat ze heteroseksueel zijn.

‘Onprettige toon’

Rector Tom Heijnen van de Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom laat aan Omroep Brabant weten dat het bericht op social media tot veel reacties heeft geleid. Niet zozeer onder ouders of leerlingen van de school, maar vooral onder mensen die helemaal niets met de school van doen hebben. “Soms worden vragen gesteld, maar vaker wordt er een mening geventileerd. Die laatste categorie mails is niet altijd prettig qua toon en inhoud.”

Het maakte dat Heijnen zich genoodzaakt voelde maandag de leerlingen van zijn school en hun ouders in te lichten over de context van de opdracht. “Ook daarna zijn er weinig verdere vragen gekomen. Daar ben ik blij om en daar hecht ik ook de meeste waarde aan.”

'Steeds vaker'

Maar wat is die context dan? Pieter Fock van uitgeverij ThiemeMeulenhoff, bedenker van de methode, meldt dat de vragen prikkelend bedoeld zijn. Leerlingen kunnen zich zo inleven in homoseksuelen. De vraag 'Is het mogelijk dat je heteroseksualiteit een fase is?', wordt volgens hem vaak gesteld aan homo's. "Zo willen we het gesprek in de klas op gang te brengen, maar zonder context weet je dat niet."

Volgens Fock gebeurt het de laatste tijd vaker dat stukjes uit lesboeken voor woede op social media zorgen. “Dan schrijven we wit en vinden mensen dat het blank moet zijn, of andersom.” Vaak zijn het oude uitgaves die worden gedeeld, of fragmenten (zoals in dit geval) waar de context ontbreekt. Heel erg is dat volgens hem niet altijd: “Soms leren we er van, het dwingt tot nadenken.”

‘Erg veel tijd kwijt’

Maar rector Heijnen besteedt zijn tijd toch liever aan iets anders. “Het is een realiteit dat er tegenwoordig zaken snel uit hun verband worden getrokken, zeker op social media. Daar kun je als individu van alles van vinden. Ik persoonlijk vind het in ieder geval onwenselijk dat ik nu erg veel tijd kwijt ben met het managen van deze kwestie, waardoor ik even niet bezig ben met mijn kerntaak: het organiseren van onderwijs. En dat vind ik veel belangrijker.”