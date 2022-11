Man bedreigt 13-jarige dochter Hugo de Jonge, werkstraf geëist

Tegen een 21-jarige man uit Boxtel is woensdag 120 uur werkstraf geëist voor het online bedreigen van oud-coronaminister Hugo de Jonge en zijn dochter. Het 13-jarige meisje kreeg in 2021 via Instagram een bericht met de tekst 'I'm gonna kill your father'.

Tijdens het onderzoek kwam de politie uit bij de man uit Boxtel, die bekende het bericht in een dronken bui te hebben verstuurd terwijl hij met vrienden was. Hij heeft inmiddels excuses gemaakt aan de De Jonge en zijn dochter. De politierechter van de rechtbank in Den Bosch legde de 21-jarige man vorig jaar een werkstraf op van 25 uur voor het bedreigen van de minister, maar sprak hem vrij van het bedreigen van het meisje. Het Openbaar Ministerie (OM) was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Als het OM ligt, krijgt de man ook een gevangenisstraf van een maand als hij opnieuw de fout in gaat. Het hof doet op 30 november uitspraak. LEES OOK: Man bedreigt dochter van Hugo de Jonge: 'I'm gonna kill your father'