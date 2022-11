Nog nooit zo weinig oranje-artikelen verkocht door 'besmet' WK in Qatar

Het is kommer en kwel in de wereld van Oranje artikelen. Verkopers van 0ranje-vlaggetjes, hoeden, sjaals en toeters raken hun spullen niet kwijt. Winny Bogers van EuroPromoTextiel in Breda levert aan supermarkten en feestwinkels. "Normaal verkoop ik bij een WK voor tonnen aan spullen, nu maar voor een paar duizend euro."

Winny Bogers is een groot Oranjefan, maar vindt dat het WK nooit in Qatar had mogen zijn. "Het is een corrupte bende en dan ook nog al die mensen die zijn omgekomen bij de bouw van de stadions. Die hele negatieve sfeer rond dit WK, zorgt ervoor dat het niet leeft."

Het gevolg is dat bedrijven voorzichtig zijn met het promoten van dit WK-voetbal. "We hebben met Jumbo gezien wat er kan gebeuren als je toch reclame maakt. Als je dan gelijk een stortvloed aan negatieve reacties krijgt, kijk je wel uit als ondernemer." Bogers heeft om deze reden ook enkele bedrijven geadviseerd terughoudend te zijn met oranje-acties.

Gestegen prijzen

Wat ook meespeelt zijn de gestegen prijzen. "De gewone man die normaal zijn huis of straat versiert, is ook de normale man die nu liever honderd euro overhoudt om boodschappen te doen of om de energierekening te betalen. Daarom wordt nu geen Oranje-versiering gekocht."

In de ogen van de groothandelaar is ook het het tijdstip van het WK een grote factor voor het weinige oranje-enthousiasme. "Sinterklaas, Kerstmis, Black Friday, alles loopt nu door elkaar. En ondanks het relatief zachte weer, ga je nu niet even de straat versieren of je tuin en dan buiten met z'n allen voetbal kijken. Een WK is echt een zomerfeest."

Niet in de problemen

Bogers verwacht geen financiële problemen omdat hij dit scenario had voorzien. "Ik ben voorzichtig geweest met inkopen. Die paar dozen met oranjespullen, slijt ik wel bij het schaatsen of Koningsdag volgend jaar."

Toch zet 'ie niet helemaal een streep door dit WK. "Als we straks de halve finale of misschien wel de finale spelen kan het enthousiasme toch ineens losbarsten."

