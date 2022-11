Fokker vreest einde bedrijf na locatieverbod: '400 honden verplaatsen'

De hondenfokker uit Eersel, die zijn bedrijf moet sluiten, gaat vrijwel zeker in hoger beroep. Woensdag besloot de rechter dat zijn fokkerij, Kwispel enzo binnen zes weken moet sluiten omdat het bedrijf in strijd is met het bestemmingsplan op de locatie aan de Grote Aardweg in Eersel.

.“We hadden het niet verwacht”, vertelt Stephanie Dul over het besluit van de rechter. Samen met haar partner heeft zij fokkerij Kwispel enzo waar zo’n vierhonderd honden worden gehouden. “Ik denk dat dit het einde van het bedrijf is”, zegt ze terwijl ze tussen de hondjes zit. “Binnen zes weken moeten alle honden een nieuw baasje krijgen en moeten we sluiten.” De rechter heeft aangegeven dat ze aan de Grote Aardweg niet mogen fokken, maar heeft niet gezegd dat Dul en haar partner niet elders honden mogen houden. “We zijn nog in beraad over wat we gaan doen. Maar deze uitspraak vergt zoveel van ons en onze medewerkers dat we gaan kijken of er überhaupt een vervolg komt.”

"We hebben veel dreigmails en doodsbedreigingen ontvangen."

Kwispel enzo bouwde een slechte naam op in de afgelopen tijd. Door een filmpje van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals kwam dat in een stroomversnelling. “Wij werden horrorfokkers genoemd”, gruwelt Dul, die daarna ook niet meer mocht adverteren op Marktplaats. “Maar dat zijn wij niet. In die reportage werd een eenzijdig verhaal vertoond. De beelden zijn gemanipuleerd om het heel erg schrijnend te laten lijken.”

