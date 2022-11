112-nieuws: gewonde bij steekpartij • auto botst tegen boom

11.45

In een flatwoning aan de Oude Litherweg in Oss heeft zondagnacht een brand gewoed. Bij de brand is een van de twee katten van de bewoonster overleden. In het huis is na de brand gezocht naar de tweede kat, Luna. Volgens de bewoonster is de kater vermoedelijk door het raam gevlucht. Vrijwilligers zochten vergeefs nog in de omgeving naar de kater Luna. Mensen die Luna hebben gezien kunnen contact opnemen via 085-2738899