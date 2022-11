Steekpartij in Cuijk schokt buurtbewoners: 'Zulke lieve, behulpzame mensen'

De dood van het echtpaar in Cuijk komt voor buurtbewoners compleet uit de lucht vallen. Sam Bokan is op bezoek bij zijn moeder, zij woont drie deuren verder van de plek waar woensdagavond het echtpaar van 73 en 75 jaar het leven liet bij een steekpartij. In de wijk met rijtjeshuizen reageert de buurt geschrokken.

Sam Bokan zijn moeder is goed bekend met het omgekomen echtpaar. "Zij woont al ruim twintig jaar hier in de straat. Ze waren een van de eerste bewoners in de straat, net als de mensen die zijn omgekomen. Mijn moeder is compleet in shock", vertelt hij aangedaan. Zijn moeder had van de week nog contact met het echtpaar. "Het waren zulke lieve, behulpzame mensen die voor anderen klaar stonden." Ze heeft geen idee wat er gebeurd is in het huis. "Dit heeft ze niet zien aankomen, het komt compleet uit de lucht vallen."

"Toen het hier blauw zag van politie, zijn we ons huis uitgegaan."

Een van de directe buren is Mindy, zij woont naast het echtpaar. Ze woont sinds een paar jaar in het huis en kende haar buren van het voorbijgaan. "We hebben gisteren wel een harde klap gehoord, alsof er iets viel. Daarna hoorden we niets meer. Ik ben me rot geschrokken toen ik hoorde dat ze allebei zijn overleden." De directe buren aan de andere kant van het huis hebben woensdagavond niets gehoord. Ze zaten te eten met familie. "Toen het hier blauw zag van politie, zijn we ons huis uitgegaan. We zijn ergens anders gaan slapen toen we hoorden wat er gebeurd was." Ook zij hadden geen tot weinig contact met de buren, niet meer dan goedendag en hallo in het voorbijgaan. Op straat komen af en toe buurtbewoners voorbijgelopen. Ze kijken naar het huis, reageren geschrokken en vragen zich af wat er zich heeft afgespeeld. Het rijtjeshuis waar het drama zich heeft voltrokken wordt inmiddels bewaakt. De politie doet in het huis onderzoek naar wat er is gebeurd en wil verder niets kwijt. LEES OOK: Bewoners (73 en 75) overleden bij steekpartij in huis in Cuijk

