School op de barricaden voor behoud openbaar vervoer eigen scholieren

Curio scholengemeenschap in Andel is een online petitie gestart om het openbaar vervoer van en naar de school in stand te houden. In de petitie, die in tien dagen al meer dan duizend keer is ondertekend, doet de school een dringend beroep op de provincie om de acht scholierenlijnen van en naar Curio prinsentuin Andel te behouden. "Er is geen redelijk vervoersalternatief", aldus een strijdbare school.

Rob Bartol Geschreven door

De school verzet zich tegen de plannen van de provincie die in de toekomst een groot deel van de acht speciale scholierenlijnen wil schrappen. Het opdoeken van die lijnen staat in het 'Ontwerpprogramma van Eisen', dat onderdeel is van een nieuwe vervoersconcessie voor het openbaar vervoer vanaf 2025. “We starten een petitie om Curio prinsentuin Andel bereikbaar te houden", aldus de overkoepelende scholenorganisatie Curio. "Deze zullen we aanbieden aan de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant.”

“We hopen dat Provinciale Staten ons standpunt in deze kwestie steunt.”

Behalve de petitie is er ook een open brief aan de leden van de Brabantse Provinciale Staten, met daarin uiteraard de dringende oproep om het openbaar vervoer van en naar de school in stand te houden. “We hopen dat provinciale staten ons standpunt in deze kwestie steunt”, aldus scholenorganisatie Curio, die bij de online petitie ook meldt: “Dat de provincie zich onvoldoende realiseert wat het wegvallen van de scholierenlijnen naar Curio prinsentuin Andel betekent.” Bestuursvoorzitter Rob Neutelings maakte al eerder duidelijk hoe belangrijk de speciale scholierenlijnen zijn voor de locatie Prinsentuin Andel. “Direct en indirect rijden er dagelijks acht buslijnen op onze school. Ruim twee derde van onze leerlingen woont op flinke afstand van onze school in Andel. Je kan dan toch niet besluiten om daar in 2025, vanwege een nieuwe concessie, maar mee te stoppen.”

Met de bus naar Curio prinsentuin in Andel (Foto: Arriva)

"Onze school moet goed en veilig bereikbaar blijven.”