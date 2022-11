Stiefvader per ongeluk neergeschoten, hogere straf voor Eindhovenaar

Een Eindhovenaar (27) die per ongeluk zijn stiefvader neerschoot is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf. De rechtbank in Den Bosch legde een hogere straf op dan het Openbaar Ministerie had geëist. Dat de man gevaarlijk had gehandeld, een agent had verwond en het wapen nog steeds verborgen houdt, speelde mee in het oordeel van de rechtbank.

De Eindhovenaar kreeg een half jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast is hem een taakstraf van 120 uur opgelegd. In tegenstelling tot de eerdere eis van de officier van justitie wordt het voorarrest van 9 maanden niet afgetrokken van zijn gevangenisstraf. Was dat het geval, dan zou zijn celstraf erop hebben gezeten.

Gevallen

De Eindhovenaar had in juni een vuurwapen in de zak van zijn vest zitten en liep daarmee door zijn woning in Eindhoven. Op enig moment viel het wapen uit zijn zak en probeerde de verdachte het op te vangen. Daarbij raakte hij per ongeluk de trekker aan en ging het wapen af. De kogel raakte zijn stiefvader in de nek. Er werden geen vitale delen geraakt en het slachtoffer overleefde het incident.

Volgens de verdachte heeft hij geen schuld aan het voorval. Hij had uit veiligheidsoverwegingen het magazijn juist uit het vuurwapen gehaald en was zich er niet van bewust dat er nog een kogel in de kamer van het wapen zat. Bovendien richtte hij volgens eigen zeggen niet bewust op iemand en haalde hij de trekker ook niet bewust over. De verdachte vindt dat hij daarom moet worden vrijgesproken.

Gevaarlijk

De rechtbank ziet dit anders. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat de verdachte geen verstand heeft van vuurwapens. Toch schafte hij een wapen aan. Hij heeft niet gecontroleerd of dit wapen was beveiligd. Hij had het vuurwapen bovendien in de zak van zijn vest zitten, terwijl die zak naar eigen zeggen makkelijk kon opengaan. De rechtbank oordeelde dat er sprake was van gevaarlijk gedrag.

Naast dit voorval is de verdachte donderdag ook veroordeeld voor het illegale bezit van het vuurwapen en munitie en voor verzet bij zijn aanhouding bij een ander strafbaar feit, Een agent raakte daarbij gewond.

Nieuwe ongelukken

Het was puur geluk dat het slachtoffer niet om het leven kwam, maar dat slechts sprake is van een niet ernstige schotwond. Het slachtoffer kon een tijd niet werken, maar zal vooral lange tijd de herinnering aan het levensbedreigende voorval meedragen.

Daarnaast weegt voor de rechtbank mee dat de verdachte niet wil vertellen waar het wapen is gebleven en dat niet kan worden uitgesloten dat er opnieuw ongelukken gebeuren. De rechtbank vindt dan ook, anders dan de officier van justitie, dat een langere straf dan het voorarrest op zijn plaats is. De helft van de celstraf legt de rechtbank voorwaardelijk op om de verdachte ervan te weerhouden dat hij opnieuw de fout ingaat.

