Medewerkers tabakshop bang na vijfde overval: 'Vergalt het werkplezier'

Medewerkers van Tabakshop De Kroeven in Roosendaal voelen zich niet meer veilig in hun zaak. Woensdagavond werd de winkel voor de vijfde keer overvallen. De eigenaresse werd mishandeld. "We zijn echt bang hier", vertelt de zus van de eigenaresse.

De politie heeft donderdag de hele middag onderzoek gedaan in de tabakszaak. Rond halfvijf, als het onderzoek is afgerond, blijft een ontredderde medewerkster achter in de winkel. Het is de zus van de eigenaresse. Vanwege het lopende onderzoek wil ze niet veel kwijt over de overal. "Dit is de vijfde keer sinds we hier in 1996 open zijn gegaan. Het vergalt het werkplezier. We zijn echt bang hier."

Ze vertelt dat de dader tegen zes uur toesloeg. Haar zus was toen aan het werk. "We doen de deur altijd rond halfzes op slot, omdat het niet meer veilig is. Als het donker is, openen we de deur alleen nog voor bekenden." De tabakszaak ligt in een woonwijk en de medewerkers kennen daardoor alle klanten.