Anton Kotte over MH17-uitspraak; "Ik ga het ze vanavond vertellen."

De uitspraak in het proces rond de ramp met de MH17 is voor Anton Kotte 'een opluchting'. Drie van de vier verdachten kregen een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Kotte verloor bij de ramp zijn zoon Oscar, zijn schoondochter Miranda en zijn kleinzoon Remco. "Ik ga het ze vanavond vertellen, in gedachten."

Bijna niemand is zo goed ingelezen in het hele dossier als Anton. Als bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17 vertrok hij deze donderdagochtend tot de tanden gewapend naar de rechtbank. Als vader, die zijn kinderen verloor, vertrok hij met lood in zijn schoenen.

"Ik hoop dat ze mij een seintje geven."

Opluchting. Dat is de beste omschrijving voor zijn gevoel na de uitspraak, zegt hij. Als vader. "Ik ga het ze vanavond vertellen, op mijn eigen manier. In gedachten. En dan hoop ik dat ze me op een of andere manier een seintje geven. Nou, je hebt je wel heel druk gemaakt de afgelopen tijd. Het is wel goed geweest zo." Een felicitatie is niet op zijn plek, zegt Anton. Ook al is hij blij met de uitspraak. Een uitspraak die hij al wel verwachtte, maar waar hij zich toch ook nog zorgen om maakte. Want het lijkt allemaal wel zo klaar als een klontje, je weet het gewoon niet. "Ondanks het feit dat je zoveel dossiers hebt gelezen, de rechter zal zijn eigen afweging maken. Wat zal daar dan uitkomen? Dan begint de twijfel weer te komen."

"Dit kan niet, wat Rusland heeft gedaan."

Het strafproces is nu ten einde. Maar zijn werk voor de stichting nog lang niet. “We hebben als stichting een goed verhaal. Het is nu bewezen dat Rusland betrokken is. Zie je wel, we hebben het altijd gedacht", zegt Anton. Het sterkt hem in de gedachte dat nu niemand meer om die verantwoordelijkheid heen kan. "Ik zou tegen alle wereldleiders willen zeggen: krab je eens achter de oren, dit kan zo eigenlijk niet wat Rusland heeft gedaan.” Hij hoopt dat de uitspraak gevolgen krijgt voor de zaak die de stichting nog heeft lopen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook kan de uitspraak een positief effect hebben op de procedure bij het Internationaal Gerechtshof.

"Oscar, Miranda en Remco zijn er altijd."