Schilderij van de muur op TU/e? 'We slaan wel heel erg door met z'n allen!'

'Tegenwoordig moet je over alles zeuren!' en 'We slaan wel heel erg door met z'n allen!', reageren lezers op het verhaal dat vijf schilderijen bij de TU/e zijn verwijderd omdat studenten zich er niet goed bij voelen. Bij Omroep Brabant wordt massaal gereageerd, lezers zijn het er veelal niet mee eens. Ook minister Micky Adriaansen (Economische Zaken en Klimaat) reageert op de schilderijen die zijn weggehaald na klachten: “We moeten geen moraalridders worden”, zei ze in ochtendshow Goedemorgen Nederland.

Die mening delen veel lezers. Op de Facebook-pagina van Omroep Brabant zijn meer dan vierhonderd reacties achtergelaten op het feit dat de TU/e vijf schilderijen weg heeft gehaald na klachten van studenten. Op de vijf doeken waren witte mannen in toga’s en vrouwen in jurken met een flink decolleté te zien. “Waar is de wereld in godsnaam mee bezig?”, reageert Toon op Facebook. “Je kunt de geschiedenis niet herschrijven maar je kunt er wel van leren. Dat vergeet men. Stop nou eens met alles weghalen en verbieden.”

"Dat is een belangrijke waarde van kunst. Het mag ook een beetje schuren.”

“Was het doel van kunst niet juist om emoties los te maken? En daarmee de discussie? Dat lijkt me op een universiteit dan toch precies de juiste locatie. Jammer dat zelfs kunst niet meer mag uitdagen tot zelfreflectie”, schrijft Marieke op het sociale medium. Dat is ook wat de minister vindt. Ze vindt dat kunst juist bedoeld is om een gesprek op gang te brengen en soms zelfs om je erover op te winden. “Dat is een belangrijke waarde van kunst. Het mag ook een beetje schuren”, vindt ze. Ze vindt ons land juist mooi door alle diversiteit en dat we niet allemaal hetzelfde vinden. “Daar zijn we sterk en groot in. Laten we gewoon respect hebben voor een andere mening."

"Er moet een schilderij met lallende studenten komen."

Ook het sarcasme is niet van de lucht in de reacties. “Die studenten hebben gelijk. Daar moet natuurlijk een schilderij van lallende, brallende, zuipende en over de schreef gaande corpsballen komen. Goed initiatief -sarcasme uit-“, schrijft Kees. En mensen vragen zich hardop af waar de grens ligt. Want moeten musea nu ook kunstwerken gaan verwijderen. En hoe intimiderend is 'De Nachtwacht' dan wel niet met mannen met zwaarden, lansen en geweren? Daan de Kort, Tweede Kamerlid van de VVD uit Veldhoven vraagt zich online ook af waar het stopt: “Ik dacht dat we in Brabant ons niet zo zouden laten opjutten? We zijn immers wel wat gewend met carnaval.” Bianca ziet het in ieder geval somber in voor de toekomst. “Je mag straks alleen nog maar adem halen, en belasting betalen.”

Bekijk hieronder de volledige reactie van Minister van Economische Zaken en Klimaat, bij Goedemorgen Nederland: