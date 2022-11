René werkte in het Land van Ooit: 'Ik was kapot toen we failliet gingen'

Maandag is het 15 jaar geleden dat het Land van Ooit failliet ging. Een drama voor directeur Marc Taminiau en al zijn medewerkers. Bij werknemers van toen klinkt nog steeds weemoed naar 'ooit'.

'Kinderen zijn hier de baas', stond er bij de ingang van het Land van Ooit in Nieuwkuijk. Het park was bedacht door Marc Taminiau die als exploitatiedirecteur van de Efteling de sprookjes steeds meer begon te missen. In 1989 kwam zijn droom uit en werd zijn 'sprookjestheaterpretpark' een feit. De inwoners van het Land van Ooit waren wonderlijke figuren als Kloontje het vijfjarige Reuzenkind, Ridder Graniet Sterker Dan Ik Kan Niet en Sap de Aardwortel.

Kleine bazen aan tafel van de reuzen van het Land van Ooit (foto: ANP).

René Valk is een van de vele oud-medewerkers. Vijftien jaar na de sluiting loopt 'ie vol weemoed over het voormalige terrein van het Land van Ooit. René gluurt door de ramen van het iconische kasteel. "Binnen is helemaal niks veranderd", klinkt het opgetogen. "Alles is nog blauw van restaurant de Blauwe Tuin. De gouden pilaren staan er ook nog en daar zie je de muurschilderingen van 'het bedrogen oog' en van 'Stront lui'." Het roze kasteel is weg

De buitenkant van het gebouw heeft wel een metamorfose ondergaan. Het roemruchte roze kasteel bestaat niet meer. Het is gerenoveerd en heeft de originele steenkleuren gekregen. De omwonenden en gemeente zijn daar blij mee. Bij fans doet het pijn. Het bizarre beeld van een roze geverfd kasteel staat namelijk bij iedereen in het geheugen gegrift. Oud-medewerker René 'woonde' acht jaar op het Land van Ooit. "Wij waren de bewoners van het land, dus wij woonden hier", zegt hij met een knipoog. "Wij waren één grote familie. Ik was van de technische dienst, maar speelde ook lakei. Ik was gebroken toen we failliet gingen. Ik ben twee jaar ziek thuis geweest. Ik ben later gaan werken bij het prehistorisch dorp in Eindhoven. Daar werkten meer 'Ooiters'. Dat was fijn."

Vol trots en mooie herinneringen, herbeleeft René vijftien jaar na de sluiting bij iedere stap het verleden. "Ik heb hier zoveel plezier gehad. We hadden veertien theaters", zegt hij trots. "En die boom die staat hier al meer dan 250 jaar. Die noemden we 'Ben' maar het is gewoon een lindeboom. En hier lag nooit rotzooi. 'Troepsnoepers ' smeekten kinderen om papiertjes van snoep of andere rommeltjes."

Beschadigde hand van een soldaat uit het Land van Ooit.

Versteende soldaten

Het roze kasteel was iconisch voor het Land van Ooit, maar minstens zo bekend zijn de versteende Soldaten van Napoleon in het water. Ze staan er nog steeds en de bedoeling is dat ze blijven staan. Het terrein van het voormalige Land van Ooit is nu in handen van een projectontwikkelaar. Die gaat er een woonwijk van maken. Met straatnamen die verwijzen naar het kasteel en de adel. En met hopelijk ook de versteende soldaten. "Er zijn serieuze plannen om de soldaten te renoveren", weet de voormalig medewerker. "Misschien verrijst hier in de nieuwbouwwijk straks een glimmend stenen leger in een vijver tussen kikkers en salamanders. Ooit." Wandel in deze video samen met René door de herinneringen aan het Land van Ooit: