Eindelijk vrouw in Formule 1, Eindhovense Stéphane Kox wint test bij Alpine

Stéphane Kox (28) uit Eindhoven mag een Formule 1-test gaan doen voor het team van Alpine. Ze is pitreporter voor streamingdienst Viaplay dat de Formule 1 in Nederland uitzendt. Ze deed mee aan een kartcompetitie tussen Formule 1-journalisten en won die. Ze mag daardoor volgend jaar in een Formule 1-auto rijden.

De eerste Nederlandse vrouw die in een Formule 1-auto mag rijden, komt uit Brabant. Stéphane Kox heeft een test gewonnen bij het Alpine F1 Team. Tijdens vier Grand Prixs dit seizoen, organiseerde het Franse team kartraces voor journalisten die meereizen met het Formule 1-circus.

De Eindhovense Kox is sinds dit jaar pitreporter bij Viaplay. Ze doet tijdens de Formule 1-races verslag vanaf de startopstelling en vanuit de pitstraat en achter de schermen. Ook mag ze namens de streamingsdienst elk weekend F1-wereldkampioen Max Verstappen interviewen.

Valse start

Dit weekend is in Abu Dhabi de laatste Formule 1-race van het seizoen. Daar werd ook de laatste kartrace van 'mediakampioenschap' verreden. Het spande er nog even om of Stéphane de titel zou winnen. In de eerste race, die ze wel won, maakte ze een valse start en dat leverde haar een straf op.

Voor de allesbeslissende race werd de Eindhovense vijf plekken teruggezet op de startopstelling. Toch wist ze te winnen. "Maar ik heb het ook echt wel te danken aan Melroy. Die heeft mij echt top geholpen", vertelt de kampioene. Haar Viaplay-collega hield haar directe concurrent een beetje op waardoor Stéphane hem uiteindelijk kon inhalen en de titel en test won.

Naar de sportschool

Na de winst moest het nog even 'bezinken' bij Stéphane dat ze een echte Formule 1-auto gaat testen. "Oh mijn god, ik heb een Formule 1-test gewonnen", reageert ze op Instagram. "Alpine, als jullie mij zoeken? Ik zit in de sportschool om mijn nek te trainen." Het rijden in een Formule 1-auto is fysiek erg zwaar, met name voor de nekspieren.

Voordat Stéphane de Formule 1 op de voet volgde, timmerde ze als autocoureur flink aan de weg. Van 2013 tot en met 2019 reed ze in verschillende toerwagenklasses. Het lukte haar net niet om zich te kwalificeren voor de Formule W, een raceklasse speciaal voor vrouwelijke coureurs. Ze is de dochter van de succesvolle Eindhovense autocoureur Peter Kox.

Volgend jaar eind mei mag Stéphane eenmalig een paar jaar oude Formule 1-auto van Alpine testen op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk.

