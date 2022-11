112-nieuws: ravage na botsing in Heesch • inbrekerstrio aangehouden

11.35

Een 40-jarige man uit Polen is zondag aangehouden, omdat hij een huis in de wijk Zanddonk zou zijn binnengedrongen. Een 49-jarige bewoonster liet de politie weten dat een onbekende man plots de deur van haar gang opendeed en de woonkamer binnenkwam. Even later zou hij rustig weer zijn weggelopen. Aan de hand van het signalement, konden agenten hem even later aanhouden aan de Meerdijk. Vorige week donderdag werd hij nog betrapt op een winkeldiefstal in een supermarkt aan de Els.