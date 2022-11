112-nieuws: voorbijganger voorkomt woningbrand • auto vliegt uit de bocht

04.30

Een fietser is vanochtend vroeg gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Loon in Liessel. Volgens een 112-correspondent is het slachtoffer, een jongeman, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niks bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. De melding van het ongeluk kwam rond half vijf.