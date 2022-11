Halve ton aan sieraden en pinpassen ontfutseld door nep-bankmedewerkers

Nep-bankmedewerkers hebben de afgelopen maanden tienduizenden euro’s aan geld en sieraden gestolen van ouderen. Volgens de politie worden criminelen steeds slimmer in het oplichten van hun slachtoffers. Daar steken ze heel veel tijd en moeite in. In Bureau Brabant liet de politie maandagavond vier oplichters zien, die toesloegen in Oss, Nistelrode, Waalwijk en Dongen.

Bij spoofing, zoals de oplichtingstruc genoemd wordt, zijn vaak ouderen het slachtoffer. Bijvoorbeeld een vrouw uit Nistelrode. Zij dacht dat ze contact had met een medewerker van de bank, die haar vertelde dat er iets mis was met haar rekening. In werkelijkheid was het een crimineel. Die veel tijd en moeite stak in het overtuigen van zijn slachtoffer, in totaal is er urenlang met de vrouw gebeld.

De nep-bankmedewerker wist de vrouw ervan te overtuigen haar bankgegevens en pinpas mee te geven aan een 'koerier' die langs zou komen. Aan de deur vroeg de crimineel of de vrouw nog sieraden had, die zou hij dan ook veilig opbergen. Ze geloofde hem en gaf hem in totaal voor zo'n vijftigduizend euro aan sieraden mee: kettingen, horloges, armbanden en ringen. De vrouw raakte het allemaal kwijt.

Het is moeilijk zulke oplichters te vinden, zegt de politie. Dat lukt niet via het telefoonnummer waarmee de vrouw is gebeld. Maar misschien wel via de bewakingsbeelden van de pinautomaat waar hij probeerde geld op te nemen met de pas van het slachtoffer. En als hij wordt gevonden, leidt dat misschien ook naar handlangers of opdrachtgevers van deze oplichter.

Ook hoopt de politie dat iemand de sieraden van de vrouw herkent, als die ergens te koop worden aangeboden.

Meer slachtoffers

En de vrouw uit Nistelrode is niet de enige die op deze manier is opgelicht. Iets soortgelijks overkwam een oudere vrouw uit Oss. Ook zij gaf haar pinpas en bankgegevens mee, samen met haar sieraden. Die vrouw raakte onder andere haar trouwring kwijt, die ze al meer dan vijftig jaar had.

Ook in Waalwijk en Dongen werden twee mensen op leeftijd het slachtoffer. Zij moesten een programma op hun computer installeren, dat de criminelen toegang tot hun rekening gaf. Nadat ook daar een koerier aan de deur hun bankpas had opgehaald, werd er tienduizend euro van de bankrekeningen geplunderd.