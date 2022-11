Zoektocht naar Silvana gaat door op nieuwe plekken, nog geen concrete tips

De zoektocht naar de vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon wordt ook dinsdag op volle kracht doorgezet. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er op meerdere plekken gezocht gaat worden. "Wij hebben op dit moment geen concrete aanwijzingen, dus we trekken iedere tip na."

Al sinds zaterdagochtend ontbreekt ieder spoor van Silvana. De afgelopen dagen werd er met man en macht naar haar gezocht. Zo werden bijvoorbeeld stukken bos rondom haar huis uitgekamd. Daarbij zette de politie onder meer speurhonden en een helikopter in. Ook schoot het Veteranen Search Team (VST) te hulp.

Ook dinsdag sluit het VST weer aan. "We gaan op meerdere locaties zoeken", laat de woordvoerder van de politie weten. "Zowel in het buitengebied van haar woonplaats, als op nieuwe plekken. Daarbij baseren we ons volledig op tips. We hebben geen concrete aanwijzingen, dus daar zijn we nu van afhankelijk." Op welke nieuwe locaties precies gezocht gaat worden, kan de woordvoerster nog niet delen.

Tips broodnodig

Daarom doet de woordvoerster een nadrukkelijke oproep. "We maken ons nog altijd ernstige zorgen om Silvana. Daarom vragen we met klem om je te melden, als je ook maar iets weet over waar zij kan zijn. Hoe klein een detail soms ook lijkt, het kan ontzettend belangrijk zijn. Wij trekken op dit moment alle tips na."

De 41-jarige ex-partner van Silvana werd zaterdag al aangehouden als verdachte. Sindsdien zit hij in beperking. Later deze dinsdag wordt hij voorgeleid, dan wordt duidelijk of hij vast blijft zitten.

