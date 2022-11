Man die Caillou (19) doodreed met drank en drugs op, moet half jaar cel in

De jonge man die in september vorig jaar de 19-jarige Caillou heeft doodgereden op de Noord-Brabantlaan in Eindhoven moet een half jaar de gevangenis in. Ook krijgt hij een taakstraf van 180 uur en mag hij drie jaar niet achter het stuur zitten. Verder wacht hem nog eens een half jaar cel, als hij nog een keer de fout ingaat.

De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De officier van justitie eiste negen maanden gevangenisstraf en dat de man drie jaar zijn rijbewijs moet inleveren. Ook zou hij drie maanden extra de cel in moeten wanneer het weer mis gaat. 'Elke dag die nachtmerrie'

Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, vertelde de moeder van de omgekomen jongen dat ze elke dag de nachtmerrie herbeleeft van de politie die bij haar aan de deur stond. Van de dag dat ze haar zoon verloor. Ook vond ze het extra pijnlijk dat de 23-jarige Eindhovenaar na het ongeluk niets van zich had laten horen. Maar de rechtbank vond dat het ongeval wel degelijk ook invloed heeft gehad op het leven van de veroorzaker. Volgens de rechter is hij erg jong, heeft hij na het ongeval amper professionele begeleiding gehad en worstelde hij tijdens de zitting met zijn emoties. Ook stelde de rechter vast dat de automobilist oprecht heeft spijt en dat hij gebukt gaat onder wat hij met zijn rijgedrag teweeg heeft gebracht. Alcohol, amfetamine en cocaïne

Dat rijgedrag is hem aan te rekenen: de jonge man reed zeer onvoorzichtig, erg onoplettend en bijna 50 kilometer te hard. Daarbij was hij onder invloed van alcohol, amfetamine en cocaïne, zo vatte de rechter dat rijgedrag samen. Anderzijds wees de rechter er in zijn uitspraak ook op dat het slachtoffer door rood licht reed, geen licht op zijn fiets had en donker gekleed was. Maar aan de schuld van het ongeluk heeft de rechter geen moment getwijfeld. Daarom krijgt hij een gevangenisstraf. Door zijn persoonlijke omstandigheden is een deel voorwaardelijk.