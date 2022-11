Doodsoorzaak Vader Abraham bekend, zanger was ernstig ziek

Pierre Kartner, ook wel bekend als Vader Abraham, was de afgelopen maanden ernstig ziek. De zanger, componist en producer uit Breda leed aan botkanker en is daar uiteindelijk aan overleden. Dat heeft zijn zoon Walter Kartner gezegd tegen weekblad Privé.

"Het begon met rugklachten, waarna hij al vrij snel te horen kreeg dat hij er rekening mee moest houden dat er niets meer aan te doen was. De ziekte had zich door zijn hele lichaam verspreid", vertelt Walter aan het weekblad. Toen zijn vader dat te horen kreeg legde hij zich volgens zijn zoon wonderbaarlijk snel bij het slechte nieuws neer. "Zoals hij altijd zei wanneer er iets tegenzat in het leven: 'er zijn zaken die zijn zoals ze zijn'."

Volgens Walter probeerde Kartner tot op het laatste moment nog zo veel mogelijk van het leven te genieten. Ook maakte hij nog volop muziek. "Dan kroop hij af en toe achter zijn keyboard om liedjes te schrijven. Op zijn tablet volgde hij het nieuws en af en toe had hij een mindere dag. Maar papa was nooit depressief." De zanger is uiteindelijk thuis gestorven.

Kartner overleed precies twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. De zanger en muzikant verdween de afgelopen jaren uit de publiciteit en trad al niet meer op. Over de doodsoorzaak wilde de familie in eerste instantie geen uitspraken doen.