Familie Silvana 'diep bedroefd' nu er een eind is gekomen aan onzekerheid

Na dagenlange onzekerheid, heeft de familie van Silvana woensdagochtend van de politie het bericht gekregen dat het lichaam van hun dochter, moeder en zus dinsdagavond gevonden is in de buurt van haar woonplaats Hoogeloon. "We zijn zwaar getroffen en diep bedroefd door dit bericht", laat de familie in een verklaring weten.

Sandra Kagie Geschreven door