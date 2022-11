Opnieuw vrachtwagen vast onder berucht viaduct in Waalwijk

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Een vrachtwagen heeft zich woensdag vastgereden onder het beruchte viaduct bij de Hertog Janstraat en A59 in Waalwijk. Op deze plek ging het afgelopen jaren al tientallen keren mis. De weg is voorlopig dicht. De vrachtwagen is iets na vier uur onder het viaduct vandaan gesleept.

Het viaduct heeft een hoogte van 3,60 meter en is berucht, omdat er regelmatig vrachtwagens klem komen te zitten. Chauffeurs negeren de verkeersborden of zien ze over het hoofd. Twee jaar geleden waren tientallen soortgelijke incidenten reden om een nieuw waarschuwingsbord vlak voor het viaduct te zetten. In grote lichtgevende letters wordt de maximale hoogte duidelijk gemaakt. Het is een aanvulling op de al aanwezige borden. Sindsdien is het nog ten minste één keer voorgekomen dat een vrachtwagen zich onder het viaduct klemreed.