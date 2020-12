Gaat dit lichtgevende bord helpen bij het horrorviaduct in Waalwijk?

Een nieuw waarschuwingsbord vlak voor het beruchte viaduct bij de A59 in Waalwijk moet er voor zorgen dat vrachtwagens die hoger zijn dan 3,6 meter rechtsomkeert maken, en zich niet vastrijden onder het viaduct. Het ging de afgelopen jaren namelijk al tientallen keren mis.

'LET OP!!! Maximale hoogte 3.60 METER' staat er op het lichtgevende bord dat vlak voor het viaduct geplaatst is. Het bord is een aanvulling op de al aanwezige borden die wijzen op de maximale doorrijhoogte. Die bleken al meerdere keren onvoldoende.