Witwaszaak Frits van Eerd: ook hoofdverdachte Theo Eggens vrijgelaten

De hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook Jumbo-baas Frits van Eerd verdachte is, komt vrij. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen woensdag bepaald. De 58-jarige Theo Eggens, een voormalig coureur die bekend is in de motorsportwereld, zat al twee maanden vast.

De hoofdverdachte uit de Drentse gemeente Aa en Hunze wordt ervan verdacht dat hij betrokken is bij het witwassen van crimineel geld en goederen. Dit gebeurde via de handel in onroerend goed en auto's autohandel, storting van contante geldbedragen en via sponsorcontracten in de motorcrosssport, zo meldt justitie. Er zijn volgens haar grote bedragen aan contant geld in beslag genomen’.

Eggens wordt gezien als spin in het web. Hij was de enige verdachte die nog in de cel zat. Van Eerd is al eerder vrijgelaten, nadat hij een aantal dagen had vastgezeten.

Kennen elkaar

Theo Eggens en Frits van Eerd kenden elkaar uit de motorcrosswereld. Jumbo sponsorde een tijdlang het team waar Eggens teamleider was. Bronnen melden aan het Dagblad van het Noorden dat Eggens regelmatig motoren leverde voor de riante collectie die de Jumbo-topman had.

Achter de golfwinkel op het terrein van Jumbo in Veghel werden in september een Hummer en een trailer in beslaggenomen. Die zou Van Eerd hebben gekocht van Theo Eggens.

Op 13 september werden bij een inval in het huis van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther honderdduizenden euro's in contanten gevonden.

Justitie houdt er rekening mee dat het onderzoek nog lang zal duren. "Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen."

