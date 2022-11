Man besteelt 23 ouderen en moet zich laten behandelen voor drugsverslaving

Een 48-jarige man is veroordeeld voor een reeks diefstallen en oplichting in Tilburg, Breda, Oisterwijk, Vught en Haaren. Hij moet zich twee jaar in een inrichting laten behandelen aan zijn drugsverslaving. De man bekende vorige week voor de rechtbank in Breda dat hij 23 ouderen had bestolen en opgelicht met een babbeltruc. Dat deed hij toen hij net een paar weken voorwaardelijk vrij was met een enkelband.

De officier van justitie, de verdachte zelf en zijn advocaat drongen voor de rechtbank aan op een zogeheten ISD-maatregel. Dat betekent dat hij in een inrichting wordt geplaatst die hem helpt om van zijn verslaving af te komen. De verwachting is dat de man zo de meeste kans heeft om toch nog op het rechte pad te komen.

Het was namelijk niet de eerste keer dat de man terechtstond en dat had volgens de man alles te maken met zijn cocaïneverslaving. Zijn strafblad telt 48 pagina's en bevat onder meer veroordelingen voor soortgelijke babbeltrucs en diefstallen. "Die verslaving is een ziekte en daardoor heb ik al die dingen gedaan. Als ik geen hulp krijg, zie ik jullie hier over een paar jaar weer terug", zei hij vorige week tegen de rechter.

Reeks diefstallen in Brabant

De dader pleegde de diefstallen en oplichting tussen juni 2021 en maart 2022. Alle slachtoffers waren tussen de 70 en 97 jaar oud en werden in hun eigen huis bestolen. De man was toen net een paar weken voorwaardelijk vrijgelaten na een gevangenisstraf voor oplichting in 2019.

In juni 2021 ging hij in een week tijd vier keer in de fout in Tilburg. Hij bestal mensen thuis van geld of hun portemonnee. In juli lichtte hij een oudere vrouw in Tilburg op. Met een smoesje wist hij haar pinpas in handen te krijgen en daarmee pinde hij ruim 1400 euro.

Tussen januari en maart van dit jaar pleegde hij een reeks diefstallen in Breda, Oisterwijk, Vught en Haaren. Achttien slachtoffers werden thuis bestolen van onder meer hun portemonnee, pinpas, tablet of laptop.

Bekentenis van dader

Vorige week bekende hij tijdens de zitting in Breda ook de vier diefstallen en de oplichting in Tilburg. "Ik heb er oprecht spijt van. Het was een lage daad", zei hij toen tegen de rechter.

Het kwam volgens hem allemaal door zijn cocaïneverslaving. Hij had al een paar jaar niet meer gebruikt en geen diefstallen meer gepleegd, maar toen hij met zijn vrouw en kinderen uit huis werd gezet had hij een terugval en begon hij ook weer te stelen. "Nu ik weer zes maanden niks heb gebruikt, komt het besef binnen wat ik allemaal heb gedaan voor die drugs. Ik schaam me kapot."

