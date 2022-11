Mo (23) werd doodgeschoten op straat: zesde verdachte opgepakt

Opnieuw is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Oss, waarbij in april de 23-jarige Mo overleed. Het gaat om een man uit Oss, die donderdagochtend in zijn woning aan de Geurdenhof door de politie werd opgepakt.

De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de schietpartij, maar meldt niet of hij de vermeende schutter is. De politie heeft 'goederen' uit zijn huis gehaald, maar wil niet zeggen wat. De 23-jarige Mo werd op 14 april van dit jaar op straat doodgeschoten, enkele tientallen meters van zijn eigen huis. Mo reed op dat moment op zijn scooter. In de weken na de dodelijke schietpartij werden in de omgeving enkele huizen beschoten. Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek naar de schietpartij hield de politie eerder al vijf mannen aan. Eerst meldden twee mannen uit Veghel zich op het politiebureau. Zij zijn kort daarna weer vrijgelaten. Daarna was het de beurt aan drie mannen uit Oss, die nog vastzitten. De politie nam ook meerdere auto's in beslag. Dit gebeurde in Oss en Enschede.