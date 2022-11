Deze mannen vermoordden hun geliefden en verstopten het lichaam

Bij de gewelddadige dood van Silvana in Hoogeloon gebeurde er iets wat we maar weinig zien. Het lijkt erop dat verdachte Marlon B. het lichaam van zijn ex verstopte in een bos. Het dumpen van een lichaam gebeurt meestal 's nachts, zo blijkt uit vergelijkbare Brabantse verdwijningszaken. Nog een opvallende overeenkomst: de man legde het lichaam zelf in zijn auto en reed daarmee naar de dumpplaats.

De zaak in Hoogeloon roept herinneringen op die behoorlijk teruggaan in de tijd. Er waren de afgelopen twintig jaar enkele Brabantse moordzaken met grote overeenkomsten.

Kofferbakmoord

Berucht is de 'Udense kofferbakmoord' in 2006. Marga en Hans waren getrouwd en hadden twee kinderen, maar hadden besloten uit elkaar te gaan. Ze sliepen niet meer elke nacht bij elkaar maar wel in hetzelfde huis.

Hans kocht een buks en twee dagen later sloop hij midden in de nacht haar slaapkamer binnen en schoot haar door haar hoofd. Haar lichaam begroef hij in de Ardennen. Later groef hij haar op om haar te dumpen in Duitsland, maar daar liep hij tegen de lamp.

De man is nooit echt duidelijk geweest over zijn motief, maar het lijkt erop dat hij vanwege de stukgelopen relatie van haar af wilde. Het hof oordeelde later dat de man doelbewust handelde en gaf hem 20 jaar cel. De man is na een paar jaar in de gevangenis overleden.

Gezinsmoord

In 2005 was er een geruchtmakende gezinsmoord: Claudia en haar dochtertjes van drie en vijf jaar oud verdwenen in Zoetermeer. Haar man Richard had meerdere buitenechtelijke relaties en verklaarde bij de politie dat zijn gezin hem in de weg stond.

Op een nacht sloeg hij zijn vrouw bewusteloos en wurgde zijn dochtertjes. Hij begroef ze in een bos bij Chaam. Daarna sprak hij af met zijn Poolse vriendin en pas na een dag of tien gaf hij zijn gezin als vermist op. De politie vertrouwde dat niet en vond bloedsporen in zijn huis en uiteindelijk de lichamen in Chaam. Richard kreeg 20 jaar cel en tbs.

Moord met klauwhamer

Tinka uit Breda ging om met verkeerde mannen. Op een avond in 2004 waren ze met zijn allen in een wietkwekerij in Zevenbergschen Hoek. Daar sloeg een vriend van haar, die Arno heet, Tinka dood met een klauwhamer. Hij wikkelde de vrouw in plastic en dumpte haar in de Biesbosch.

Waarom hij Tinka heeft gedood, is nooit opgehelderd. In die tijd ging het verhaal rond dat hij een oogje op haar had maar haar niet kon krijgen. De man kreeg 18 jaar cel.

18 jaar cel of meer

In alle zaken telde de gewelddadige dood zwaar voor de rechters, maar ook het respectloze verstoppen van het lichaam. 18 jaar cel lijkt de ondergrens te zijn die wordt opgelegd. Soms volgt tbs.

Waar het in Hoogeloon om ging en of de verdachte Silvana ook gedumpt heeft, is officieel nog niet bekend. Alles is nog in onderzoek.