Sjoemelonderzoeken Diederik Stapel duiken nog steeds op

De frauduleuze onderzoeken van Diederik Stapel duiken nog altijd op in nieuwe wetenschappelijke studies. Officieel zijn veel van zijn wetenschappelijke publicaties tien jaar geleden al teruggetrokken, maar in de praktijk verwijzen wetenschappers nog geregeld naar het verzonnen werk, meldt de Volkskrant.

Diederik Stapel, die als hoogleraar sociale psychologie een ster was in zijn vakgebied en een graag geziene gast in televisieprogramma's, werd in 2011 ontslagen door de Tilburg University nadat bekend was geworden dat hij op grote schaal had gefraudeerd. Hij claimde bijvoorbeeld dat hij onderzoek op middelbare scholen deed, maar in werkelijkheid verzon hij onderzoeksgegevens zelf.

Mediagenieke resultaten

Dat leidde tot mediagenieke resultaten. Zo zou de gedachte aan grote stukken vlees mensen egoïstisch maken. Van veel rommel op straat zouden mensen racistisch worden. De verzinsels van Stapel werden de afgelopen vijf jaar nog zeker 115 keer aangehaald in wetenschappelijke publicaties, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Een enkele keer werd naar zijn werk verwezen als voorbeeld van fraude, maar in de meeste gevallen gebeurde dat in alle ernst.

LEES OOK:

Helft van Nederlandstalige publicaties Diederik Stapel kan niet door de beugel

Diederik Stapel: 'verdriet, schaamte en zelfverwijt' na fraude'

Reacties op onderzoek Diederik Stapel: 'Dodelijk voor reputatie universiteit'