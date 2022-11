Floor Jansen knalt weer op het podium na zware tijd: 'Wat een aftrap!'

Zangeres Floor Jansen uit Goirle heeft weer een week vol optredens achter de rug nadat ze is hersteld van borstkanker. Een maand geleden is ze geopereerd, deze week knalde ze weer op het podium in Antwerpen, Dublin en Londen. “Om na zo’n achtbaan weer op het podium te staan, dat is intens!”

De zangeres van de Finse metalband Nightwish schrijft op Instagram dat ze dankbaar is dat ze eindelijk weer op het podium mag staan. "Een rit op zich, met allerlei emoties die door me heen gingen tijdens de geweldige nummers met Nightwish. Wat een aftrap!"

Dankbaar

Ze is naar eigen zeggen nog niet helemaal de oude, maar dankzij de energie van het publiek en de mensen met wie ze werkt, kon ze eindelijk weer op het podium staan. "Ik ben zo dankbaar dat ik het na al de beproevingen van de laatste tijd weer kon doen."

Onlangs bracht de zangeres naar buiten dat ze kankervrij is en dat ze er niet aan twijfelde dat haar Europese tour door kon gaan. Na de optredens van afgelopen week staat ze vrijdag in Berlijn en komend weekend in Amsterdam.

Routinecontrole

Al met al is Jansen snel hersteld. Een maand geleden liet de zangeres aan haar fans weten dat bij haar borstkanker was geconstateerd. De tumor werd per toeval ontdekt tijdens een routinecontrole.

"Het engste is dat ik het niet voelde. Ik dacht dat ik gezond was. Als ik niet naar die controle was gegaan, was het nog lang niet ontdekt en had het veel verder kunnen groeien."

Beelden van het optreden woensdag in Dublin: