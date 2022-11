Joshua heeft een chip met medische gegevens onder zijn huid laten plaatsen

Joshua laat een chip zo groot als een rijstkorrel onder zijn huid plaatsen bij zijn sleutelbeen. Daarop staan zijn medische gegevens en hij kan er zijn lichaamstemperatuur mee meten. Alleen de plek waar het allemaal gebeurt, is een beetje onverwacht: tattooshop The Tattooist in Tilburg.

Via een naald wordt de medische chip drie centimeter onder de huid gebracht. The Tattooist in Tilburg is de eerste plek in ons land waar je zo'n chip kunt laten plaatsen. De chip zelf komt uit Zweden, daar is deze nieuwe techniek al veel bekender en veel meer geaccepteerd.

Brigitte van Gestel, eigenaar van de tattooshop: “Stel, je krijgt een ongeluk en je kunt zelf niet praten. Dan weet het ambulancepersoneel na het scannen van de chip meteen je bloedgroep en of je wel of niet gereanimeerd wilt worden. En ze zien wie ze moeten bellen.” Maar daarvoor is het natuurlijk wel eerst nodig dat de chip ook hier meer ingeburgerd raakt.

Joshua Guarnizo Zawata ligt in de stoel om er een te krijgen: "Wel spannend. Het is nieuw. Niet zo veel mensen doen dit. Ik duik regelmatig en dan is het handig om je lichaamstemperatuur in de gaten te kunnen houden. Verder sport ik veel en daar is ’t ook handig voor.” Hij kan de gegevens uitlezen met een app op zijn telefoon.