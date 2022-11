Rellen rond voetbalwedstrijd: elf jongens en mannen opgepakt

De politie heeft de afgelopen dagen elf mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de rellen rond de voetbalwedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss. Het gaat om jongens en mannen (15 tot 36) uit de gemeenten Den Bosch, Oss, Vught, Heusden en Bernheze.

De meesten zouden geweld hebben gebruikt tegen agenten, één van hen wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een steward.

Rondom de wedstrijd in stadion De Viert in Den Bosch op 17 september moesten ook leden van de Mobiele Eenheid het ontgelden. Verder werden er vernielingen gepleegd.

Alle elf de verdachten zijn na verhoor vrijgelaten, maar ze moeten nog wel voor de rechter verschijnen. Ze konden worden opgespoord op basis van bewakings- en andere camerabeelden. Op de dag zelf werden al elf mensen opgepakt vanwege de vechtpartijen.

De politie publiceerde eerder een aantal onherkenbaar gemaakte foto's van relschoppers. Deze verdachten krijgen tot 2 december de tijd om zich bij de politie te melden, anders volgen er herkenbare foto's. Dat heeft nog niemand gedaan.

De politie weet al wel wie een aantal van hen zijn. Zij zullen later worden aangehouden.

Diverse fans zijn vanwege hun aandeel in de ongeregeldheden al gebieds-, omgevings- of stadionverboden opgelegd. Ook kreeg een aantal een meldingsplicht. Verder is twee personen een dwangsom opgelegd om zo te bereiken dat ze zich niet opnieuw misdragen. Gemeente, politie, KNVB en het Openbaar Ministerie spreken van 'onacceptabel hooliganisme'.

