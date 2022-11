Relschoppers kunnen zich melden, anders worden hun foto's gepubliceerd

Relschoppers rond de voetbalwedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss in stadion De Viert worden opgeroepen zich voor 2 december bij de politie te melden. Anders worden foto's gepubliceerd waarop ze herkenbaar te zien zijn.

De agressie richtte zich rond de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie, die op 17 september werd gespeeld, tegen stewards en agenten. De ME werd bekogeld met stenen en fakkels. Een van de stewards liep een hoofdwond op, twee agenten raakten lichtgewond en er werden massaal vernielingen aangericht. Tot nu toe zijn elf verdachten aangehouden.

Wie op de beelden wordt herkend, zal worden aangehouden. "Voorkom dit en geef je aan", benadrukt de politie, die een beroep doet op getuigen die nu misschien al een of meerdere verdachten herkennen op onherkenbaar gemaakte foto's. Tips zijn welkom via de gratis opsporingstiplijn of Meld Misdaad Anoniem.

Stadionverbod

Supporters van TOP Oss die betrokken waren bij de ongeregeldheden kregen eerder al een stadionverbod van een jaar opgelegd. Vijf van hen mochten op last van het Openbaar Ministerie ook drie maanden niet in de buurt van het stadion komen.

